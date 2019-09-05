بحضور 500 شاب.. ختام فعاليات مؤتمر "اكتشف نفسك"

اختتمت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الـ ١٣ للشباب الجامعة، لعام ٢٠١٩، بدير السيدة العذراء مريم ببياض ببني سويف.



وأطلق فعاليات المؤتمر، الذى تضمنت عدة فقرات هادفة للشباب، تحت عنوان «اكتشف نفسك»، بحضور ما يقرب لـ ٥٠٠ شاب وفتاة، جامعيين، كما شارك بفعاليات المؤتمر، الأنبا غبريـال أسقف إيبارشية بني سويف، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بالإضافة إلى حضور اعداد غفيرة من الكهنة.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.