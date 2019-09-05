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رياضة

الكويت تسحق نيبال 7-صفر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
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حقق منتخب الكويت لكرة القدم فوزا كبيرا على ضيفه النيبالي 7-صفر الخميس في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل يوسف ناصر (6 و50) وفهد الهاجري (13) وعبدالله ماوي (59) وبدر المطوع (67) ورضا هاني (90+4) وحسين الموسوي (90+7) الأهداف، فتصدر "الأزرق" ترتيب المجموعة الثانية، متقدما بفارق الأهداف على الأردن الفائز الخميس أيضا على مضيفته تايوان 2-1.

وغابت أستراليا عن الجولة الأولى وهي ستبدأ مشوارها من الجولة الثانية بمواجهة مضيفتها الكويت، الثلاثاء المقبل.

وكان مقررًا ان تقام المباراة في ضيافة نيبال غير ان الأخيرة طلبت نقلها الى الكويت بسبب عدم توافر ملعب دولي حيث يخضع الاستاد الوحيد في داشارات للتجديد.

ومثلت المواجهة الظهور الأول لـ"الأزرق" بعد غياب عن منافسات البطولات الدولية دام قرابة الـ4 أعوام وتحديدا منذ أكتوبر 2015 عندما تم استبعاده من التصفيات المشتركة لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الامارات على خلفية قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب والأندية المحلية، قبل أن يرفعه في ديسمبر 2017.

وفي المباراة الثانية على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي-هاو وين في الدقيقة 81.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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