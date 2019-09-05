مفيد فوزي: "نفسي أنام 8 ساعات وجربت كل حاجة".. فيديو

كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن عدم استطاعته النوم لمدة 8 ساعات بشكل يومي، رغم أنه لا يحدث له إغفاءه طوال اليوم.



واستعان فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة «صدى البلد»، بمقولة للكاتب الإنجليزي الشهير شكسبير: "السعادة هي النوم العميق"، مؤكدًا أنه لا يستطيع النوم بعمق.



وتابع، أن هناك إحصائية تقول إن 72% من شعوب العالم لا تنام إلا ساعات متفرقة، موضحًا أنه ينام خلال فترة القيلولة وقال له البعض إن ذلك الأمر يعطله عن النوم في المساء.



وأوضح، أنه جرب أن يأخذ حمام دافئ قبل النوم ولكنه لم يستطع النوم وتناول أعشاب طبية وتناول أقراض طبية لا تحتوي على أي مواد كيميائية وقاطع القهوة ورغم ذلك لم يستطع النوم بشكل عميق.



وأكد انه ليس له غراميات، لأنها مقننة في حياته بشكل رشيد وحصيف، ويعلم أين تمشي مشاعره.

