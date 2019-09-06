معارض تركى: أردوغان أكبر داعم للجماعات الإرهابية فى سوريا

قال تورغوت أوغلو، المعارض التركي، إن أردوغان خسر ثقة جميع الشعب التركي، مشيرًا إلى أن إزاحة إردوغان عن الحكم أصبحت مسألة وقت، بسبب الأضرار التي تعرضت لها تركيا بسبب تدخلاتها الخارجية في شئون عدد من الدول العربية والأجنبية.



وأضاف "أوغلو"، في تصريحات له، أن أردوغان له مطامع في النفط الموجود في شمال سوريا، مشيرًا إلى أنه الأمور بدأت تتضح يوميًا في دعمه للجماعات المسحة الموجودة في الشمال السوري، مشيرًا إلى أن مطالب أردوغان للحصول على مناطق أمنة في سوريا ما هي إلا خطة لتحقيق حلمة التوسعي.



وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول بلاده على مزيد من الدعم الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، ويقيم أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا التي طالبت مؤخرا بإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، يمكن للاجئين أن يعودوا إليها.



وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم الدولي.



وقال أردوغان إنه في حال عدم تحقق المنطقة الآمنة "سنضطر إلى فتح الأبواب" إما أن تعطونا الدعم، وإن لم تعطونا، آسف، ولكن هذا ما نستطيع تحمله".



وتساءل: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟"، وقال إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين، منتقدا الغرب، خصوصا الاتحاد الأوروبي، لعدم تنفيذ وعوده.