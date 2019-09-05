منى محرز تكشف خطة "الزراعة" لمواجهة أزمة الدواجن

كشفت منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الحل الذي تتجه له الوزارة لمواجهة أزمة انهيار الدواجن.



وقالت محرز، خلال لقائها مع الإعلامي شعبان بلال، في برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، مساء اليوم الخميس: "عملنا المنصة الزراعية الإلكترونية وفيها شركات الحكومة، وتهدف التسويق جيد للدواجن".



وأضافت محرز، أنه بالرغم من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، من الصعب أ، تصل للمستهلك بالأسعار الجيدة، لذلك المنصة سيكون لها تأثير إيجابي وستخلق شركات تسويق إلكترونية أخرى".



وأشارت إلى أن المنصة سيكون لها دور محوري في أسعار عادلة بين المنتج والمستهلك.



من ناحيته، قال المهندس عبد العزيز إمام مدير الأعلاف بوزارة الزراعة، أن حل أزمة فرق الأسعار الكبير في الدواجن بين المنتج والمستهلك، يتبلور في إنشاء بورصة مركزية تعلن الأسعار بشكل أسبوعي ملزم ولا تدخل السمسرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من سيزرع المليون"، أن السمسرة هي السبب في الأزمة الحالية، وبإنشاء بورصة فإن لدولة تحمي صناعة الدواجن، والمستهلك والمنتج.

