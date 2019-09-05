المسماري: لا نوجه مدافعنا ضد المدنيين

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن طرابلس تعاني كثيرا من الإجرام والخطف والابتزاز وانعدام الأمن.



وأضاف "المسماري" خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" المذاع عبر فضائية sky news عربية: أن كل مؤسسات الدولة الممولة للإرهاب تتواجد داخل العاصمة الليبية، لافتا إلى أن البنك الليبي المركزي أثبت بالدليل القاطع أنه أهم مصادر التمويل بعد دفعه 2 مليار و400 مليون دينار ليبي في ساعة واحدة إلى الميليشيات الإرهابية في طرابلس.



وتابع: "نحن لا نريد احتلال طرابلس ولا نريد احتلال أي مدينة أخرى ولا نوجه مدافعنا وسلاحنا ضد أي قبيلة أو أي مكون اجتماعي أو حزب سياسي، بل هدفنا الاستراتيجي الأساسي هو القضاء على الإرهابيين والمجرمين".



