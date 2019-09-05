بعد رد شهادات قناة السويس.. سهر الدماطي تشيد بالقطاع المصرفي

علقت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على بدء 4 بنوك رد شهادات قناة السويس للعملاء بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليه، قائلة إن القطاع المصرفي في مصر من أقوى القطاعات على مستوى العالم، ومعروف بمصداقيته ووعوده والتزاماته على مدار السنوات الماضية مع العملاء.



وأوضحت الدماطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أمرك يهمنا"، من تقديم كل من أحمد حمزة وسمر شبانة، على شاشة "الحدث"، أن شهادات الودائع الخاصة بالعملاء آمنة، لأنها بضمانة البنك المركزي المصري.



وبدأ اليوم 4 بنوك في رد شهادات قناة السويس للعملاء بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، ولمدة 8 أيام، وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

