تعرف على كل ما يخص خدمة حجز القطارات من خلال الإنترنت

نقدم لكم من خلال هذه السطور كل الاسئلة المتعلقة بخدمة حجز تذاكر القطارات، وذلك عن بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت.



ما هي خدمة حجز تذاكر القطارات ؟

هذه الخدمة تسمح بحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها عن طريق الانترنت.



من المستفيد من هذه الخدمة ؟

أي مواطن يحمل كارت الفيزا أو كارت ماستر، وقد وصل عدد مستخدمي هذه الخدمة إلى 3 مليون مواطن.



ما هي تكاليف هذه الخدمة وكيف يمكنني الدفع؟

يمكن الدفع عن طريق كارت الفيزا أو كارت ماستر، وأيضًا عن طريق ماكينات نقط الدفع (فوري)، وذلك نظير رسوم إضافية 4% من قيمة كل تذكرة.



متى يمكنني حجز تذاكر القطارات؟

يمكن حجز التذكرة قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة وليس أقل.



ما هي الخطوط المتوفر الحجز بها عبر الإنترنت؟

جميع الخطوط ولكن الحجز متوفر بالدرجتي الأولي والثانية مكيف فقط.



هل يمكنني إلغاء حجز؟

نعم يمكن إلغاء الحجز ويتم استرداد قيمة التذكرة مخصوما منها مصروفات إدارية، علي أن يتم ذلك قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة ويتم خصم مبلغ 20% من قيمة التذاكر (لن يسمح بالإلغاء قبل السفر بمدة تقل عن 48 ساعة).



ما هي الجهةالجهات المسئولة عن تقديم هذه الخدمة ؟

هيئة سكك حديد مصر بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية.