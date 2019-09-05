المنتخب السعودي يتعادل مع نظيره المالي وديا

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع نظيره المالي بنتيجة (1-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على استاد "الأمير محمد بن فهد" في الدمام.



تقدم منتخب مالي بهدف للاعبه أداما تراوري في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 53.



وتأتي المباراة في إطار المعسكر الذي يخوضه المنتخب السعودي حاليا، استعدادا لمواجهة منتخب اليمن يوم 10 سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

