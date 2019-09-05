المسماري: نقود حربا ضد الإرهاب في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة العربية الليبية تقود حربا ضد الإرهاب والجريمة التي تفشت في ليبيا بعد 2011.



وأضاف "المسماري" خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص" المذاع عبر فضائية sky news عربية، أن معركة طرابلس تعد معركة من معارك عديدة أقرتها القيادة العامة بعد دراسة للموقف الأمني والعسكري على الأراضي الليبية إثر خروجنا من معركة بني غازي منتصرين وتقدمنا نحو الهلال النفطي محققين إنجاز عظيم في هذه المعركة.



وأوضح أنه تم رفع الإنتاج الليبي من النفط من حوالي 180 ألف برميل في اليوم إلى مليون ومائتي ألف برميل، مشيرا إلى أنه أصبح هناك مصانع النفط التي تعمل مجمعة في منطقة راس لانوف ومنطقة البريقة الصناعية.



وتابع: "تم القضاء على معسكر كبير جدا للإرهابيين في درنة، وتم تأمين الجنوب الغربي في خلال ثلاث أسابيع فقط، مؤكدا".

