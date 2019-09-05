الكويت تحبط هروب 3 مصريين من خلية الإخوان إلى تركيا

أكدت السلطات الأمنية الكويتية، القبض على ثلاثة وافدين مصريين مرتبطين بخلية الإخوان وكانو في طريقهم للهرب من الكويت إلى تركيا.



وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية، في تقرير مساء اليوم، أن المصريين الذين تم توقيفهم هم (خ.م) و(م.م) تم توقيفهم من منزليهما صباح الخميس، وحصلا على تأشيرات تركية استعدادًا للهروب من الكويت إلا أنه تم القبض عليهما قبل تنفيذ خطة الهروبز



وأكدت الصحيفة أن الشخص الثالث ويدعى (أ.ش) كان في مطار الكويت متجها إلى اسطنبول إلا أن السلطات نجحت في القبض عليه وإحباط هروبه لتركيا.



وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن الموقوفين سيتم تسليمهم إلى مصر بناء لاتفاقيات التعاون الثنائية التي تجمع البلدين.



وسلمت الكويت منتصف يوليو الماضي السلطات المصرية خلية تابعة للتنظيم الدولي مكونة من 8 أفراد متورطين في عمليات إرهابية وتمويل الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار مصر.

