البورصة تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 1ر3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 66ر0 فى المائة ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةإيجي اكس 70 بنحو 03ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 في المائة ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 8ر18 مليار جنيه من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 363ر1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 34ر26 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 66ر73%، موضحا أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 1ر69% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 4ر20% والعرب على 5ر10% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 6ر55 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2ر5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 9ر66%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب 1ر9% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 524ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5ر825 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.