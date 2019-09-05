مدحت صالح يطرح أغنيه "حد غيري"

يطرح المطرب مدحت صالح أغنيه جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر حملت عنوان "حد غيرى".



الأغنية من كلمات: معتز الامام الحان: محمود أنور توزيع:محمد شفيق قانون: محمود عامر ناي:جون سامي جيتار: أحمد حسين تسجيل غناء: أسامة كمال ميكس وماستر: محمد عدس

فوتوغرفيا: عمرو حسن تصميم فوتوغرفيا: عمرو عبد الحليم.



الجدير بالذكر يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالإسكندرية، فى ختام مهرجان الصيف.