مدحت صالح يطرح أغنيه "حد غيري"
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:40 م
محمد مجديطباعة
يطرح المطرب مدحت صالح أغنيه جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر حملت عنوان "حد غيرى".
الأغنية من كلمات: معتز الامام الحان: محمود أنور توزيع:محمد شفيق قانون: محمود عامر ناي:جون سامي جيتار: أحمد حسين تسجيل غناء: أسامة كمال ميكس وماستر: محمد عدس
فوتوغرفيا: عمرو حسن تصميم فوتوغرفيا: عمرو عبد الحليم.
الجدير بالذكر يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالإسكندرية، فى ختام مهرجان الصيف.
الأغنية من كلمات: معتز الامام الحان: محمود أنور توزيع:محمد شفيق قانون: محمود عامر ناي:جون سامي جيتار: أحمد حسين تسجيل غناء: أسامة كمال ميكس وماستر: محمد عدس
فوتوغرفيا: عمرو حسن تصميم فوتوغرفيا: عمرو عبد الحليم.
الجدير بالذكر يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالإسكندرية، فى ختام مهرجان الصيف.