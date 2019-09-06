17 سبتمبر.. انعقاد عمومية "المكس للملاحات"

تنعقد الجمعية العامة لشركة المكس للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يوم 17سبتمبر الجاري.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة للشركة القوائم المالية ونتائج أعمال العام المالي 2018 2019.



وينطلق قطار الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام خلال شهر سبتمبر الحالي في اطار انهاء العام المالي 2018 2019.



وويرأس رؤساء الشركات القابضة الجمعيات العامة للشركات التابعة لهم.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.