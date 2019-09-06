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اقتصاد

26 سبتمبر.. انعقاد عمومية شركة سيجوارت

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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تنعقد الجمعية العامة لشركة سيجوارت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يوم 26 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة للشركة القوائم المالية ونتائج أعمال العام المالي 20182019.

وينطلق قطار الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام خلال شهر سبتمبر الحالي في إطار إنهاء العام المالي 20182019.

ويرأس رؤساء الشركات القابضة الجمعيات العامة للشركات التابعة لهم.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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