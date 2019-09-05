بعد معركة جبل الصف.. التحفظ على أسلحة القوة الأمنية والجناة وجثث القتلى

أمرت نيابة الصف بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط بالتحفظ على عدد من الأسلحة الميري الخاصة بقوة أمنية داهمت وكرا لتجار المخدرات بجبال الصف وإرسالها إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها.



كما قررت النيابة التحفظ على أسلحة وذخيرة تم ضبطها بحوزة المتهمين مالكي الوكر واللذين لقيا مصرعهما وإرسالها إلى الأدلة الجنائية.



وكانت كشفت تحقيقات نيابة الصف في مصرع تاجري مخدرات بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بجبل الصف أن المتهمين قاما بصنع "دشم" من أكياس الرمال لاتخاذها ساترا في حال مداهمة قوات الأمن لوكرهما.



وأشارت التحقيقات والمعاينة التصويرية لمسرح تبادل إطلاق النيران إلي العثور علي عدد كبير من أكياس الرمال والحجارة الضخمة وضعها المتهمان في شكل منسق بجانب بعضها للاختباء خلفها ولتمكنهما من إطلاق النيران صوب القوات.



وانتقل عمرو موسي وكيل نيابة الصف إلي مسرح تبادل إطلاق النيران مع المتهمين وتبين العثور علي جثتي المتهمين كل منهما مصاب بطلقات نارية كما تم تحريز بندقيتين آليتين وخزينة بداخلها 14 طلقة آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة آلية وطبنجة عيار 9 مم و7 طلقات من ذات العيار و3 ميزان حساس و300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر و7 هواتف محمولة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وعدد من فوارغ الطلقات.



وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام لنيابات الصف والعياط والمستشار نهاد أبوالنصر رئيس النيابة الكلية أن المتهمين من محافظة الشرقية، واتخذا من تلك المنطقة وكرا للاتجار بالمواد المخدرة وأن النيابة أصدرت إذنا بضبطهما وتفتيشهما والمكان المختبئين به بعد ورود محضر تحريات من مباحث الصف بنشاط المتهمين.



وكانت وردت معلومات إلى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة باتخاذ عنصرين إجراميين من منطقة جبلية بالصف وكرا للاتجار بالمواد المخدرة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض عليهم بعد تقنين الإجراءات، تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية من مباحث الصف مدعمة بقوات من العمليات الخاصة والأمن المركزي استهدفت وكر المتهمين.



أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين فور مشاهدتهما القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية ما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق النيران حتى لقيا مصرعهما.



وعثرت القوات برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف بوكر المتهمين على بندقيتين آليتين وطبنجة حلوان وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة بالإضافة إلي ما يزيد عن ربع كيلو هيروين، تم تحريزها وإخطار النيابة العامة للتحقيق.