توفيق عكاشة: القوات المسلحة المصرية حاملة لـ "عرش الشعب"
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:27 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الإعلامي توفيق عكاشة: إن الأجهزة الأمنية في مصر تتحمل أعباء شاقة في حربها ضد وسائل الإرهاب والتخريب.
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": أن الشرطة المصرية تتحمل مسئولية غيرعادية كما أن القوات المسلحة عمود من أعمدة الوطن حاملة لعرش شعب هذا الوطن.
وتابع: القوات المسلحة المصرية على أهُبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أننا نعيش في منطقة تحُدها الحرب شرقا وغربا.
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": أن الشرطة المصرية تتحمل مسئولية غيرعادية كما أن القوات المسلحة عمود من أعمدة الوطن حاملة لعرش شعب هذا الوطن.
وتابع: القوات المسلحة المصرية على أهُبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أننا نعيش في منطقة تحُدها الحرب شرقا وغربا.