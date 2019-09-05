توفيق عكاشة: القوات المسلحة المصرية حاملة لـ "عرش الشعب"

قال الإعلامي توفيق عكاشة: إن الأجهزة الأمنية في مصر تتحمل أعباء شاقة في حربها ضد وسائل الإرهاب والتخريب.



وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": أن الشرطة المصرية تتحمل مسئولية غيرعادية كما أن القوات المسلحة عمود من أعمدة الوطن حاملة لعرش شعب هذا الوطن.



وتابع: القوات المسلحة المصرية على أهُبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أننا نعيش في منطقة تحُدها الحرب شرقا وغربا.

