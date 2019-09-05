فوز الكويت على نيبال 7-0 وتعادل العراق مع البحرين

حقق منتخب الكويت فوزا عريضا على ضيفه منتخب النيبال بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



سجل سباعية المنتخب الكويتي، يوسف ناصر السلمان "هدفين" في الدقيقتين 6 و51، وفهد الهاجري في الدقيقة 14، وعبد الله ماوي في الدقيقة 59، وبدر المطوع في الدقيقة 68، ورضا هاني في الدقيقة 94، والموساوي في الدقيقة 97.



ومنح الفوز منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في التصفيات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب الأردن صاحب المركز الثاني، فيما جاء منتخب النيبال في المركز الخامس والأخير بدون نقاط.



وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت ذاته ضمن التصفيات أيضا، تعادل منتخب العراق مع مضيفه منتخب البحرين بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "البحرين الوطني"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



تقدم كميل الأسود بهدف لمنتخب البحرين في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل المنتخب العراقي بهدف لاعبه مهند علي في الدقيقة 86.