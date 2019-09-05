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محافظات

رئيس حى العامرية ثان يؤكد: "العامرية بدون إشغالات"

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:15 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أكد المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان، على رفع جميع الإشغالات والفروشات من الطريق العام لتسيير الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال قيادته لحملة لإزالة الإشغالات بكوبري فلسطين، اليوم الخميس، لعودة انضباط الشارع، بمشاركة مدير اشغال طريق، ووحدة الازالة ووالتدخل السريع.

وأوضح أن الحى يشن حملات يومية بجميع المناطق التابعة للعامرية ثان، تحت إشرافه المباشر، لتصبح خالية من الإشغالات.

وأسفرت حملة اليوم بكوبري فلسطين عن رفع جميع الإشغالات والفروشات من الطريق ووضع عربة من اشغال طريق اسفل كوبرى العامرية لعدم عودة الباعة الجائلين واستمرار الطريق بدون إشغالات.

وفي سياق آخر عاين رئيس الحى أرض مقترحة من النواب بقرية فلسطين، بناءً على طلب أهالى قرية فلسطين، لعمل مشتل أشجار عليها على مساحة 2500 م2، واستخدام جزء من الأرض لتجميع القمامة حيث يعاني أهالي القرية من تجميع القمامة ثم حرقها.

ووبالمغاينة تبين أن هذا المكان في مدخل مطار برج العرب من الكيلو 40 الطريق الصحراوى، وتم الإقرار بأن الأرض تصلح لعمل مشتل وتم الاتفاق على أن قطعة الأرض تصلح حديقة.

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