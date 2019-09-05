مصرع شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، بطلقات نارية بقرية شطورة بمركز طهطا شمال سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام.



وتلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية في سوهاج، يفيد تلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بمصرع شخص وإصابة اثنين بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا.



وعلى الفور انتقل العميد وائل سعيد مأمور مركز شرطة طهطا، والرائد محمد كمال رئيس مباحث مركز طهطا، إلى موقع الحادث، بطريق أسيوط ـ سوهاج السريع، وتبين فرار الجناة.



وبالفحص تبين وفاة شخص وإصابة امرأة وسائق توك توك، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.