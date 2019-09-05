جيجز: جيمس يستطيع تخفيف الضغوط المفروضة على بيل

لم يندهش رايان جيجز مدرب ويلز من البداية الواعدة لدانييل جيمس مع مانشستر يونايتد ويتوقع أن يساعد اللاعب الشاب في تخفيف الضغوط المفروضة على زميله جاريث بيل في المنتخب الوطني.



وتلعب ويلز مع أذربيجان في تصفيات بطولة أوروبا يوم الجمعة في استاد كارديف سيتي بعد الهزيمة في أول جولتين أمام المجر وكرواتيا.



وسجل جيمس ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من سوانزي سيتي إلى يونايتد في يونيو، وينتظر بيل من اللاعب الواعد أن يخفف الضغوط على بيل الهداف التاريخي لويلز.



وقال جيجز في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "يلعب كلاهما بشكل رائع وهما في حالة جيدة ويسجلان الأهداف. أعتقد أنهما يتطلعان إلى المساهمة في المباراة".



وأضاف: "بدأ دانييل مشواره مع مانشستر يونايتد بشكل رائع. بكل وضوح في ظل ما فعله جاريث والإمكانات التي يملكها فإنه دائما ما يتعرض للضغط وتكون الأضواء عليه.