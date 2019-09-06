الجمعة 06 سبتمبر 2019 الموافق 07 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أسعار الخشب اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
طباعة
كشف الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، عن تباين متوسط سعر الخشب في السوق المصري، اليوم الجمعة.

وأوضح "سلامة" في تصريحات لـ"الدستور" أن متوسط سعر متر الخشب الزان مقاسات من 100 – 170 سم بلغ 8 آلاف جنيه للمتر المكعب، فيما بلغ متوسط سعر متر الخشب السويدي نمرة (1) 5200 جنيه للمتر المكعب، ومتر الخشب الروسي في حدود 4800 جنيهًا، والخشب البياض نمرة (1) في حدود 4200 جنيها للمتر المكعب.

وبلغ سعر متر الخشب الماهوجني المستورد 21 ألف جنيه، ومتر الخشب البلوط 25 ألف جنيه، ومتر الخشب التيك وصل إلى 23 ألف جنيه، ومتر الخشب الموسكي بلغ 5800 جنيهًا، والخشب العزيزي 12 ألف جنيه، وسعر لوح الخشب M.D.F وهو خشب إسباني وصل إلى 340 جنيهًا، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكي والأبلكاش بلغ 600 جنيه، ويستخدم في صناعة الموبيليا.

وتعمل الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على التجارة في منتجات الخشب الذي يتم استيراده لمصر، حيث توجد معاناة في مصر؛ بسبب عدم وجود غابات للأشجار التي يتم من خلالها إنتاج الأخشاب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

سر إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجى فى الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

منذ أقل من ساعتين

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

"الوزراء" يكشف أسباب استحالة ترخيص "التوك توك"

ads

الصور

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن بالقليوبية

تفاصيل جديدة في وفاة الفلسطينية "إسراء غريب"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

التوتر والقلق مفيد لـ«البدناء»..اعرف السبب

النباتيون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪

"الغذاء العالمي": الأمطار الغزيرة فى سوريا عزز إنتاج المحاصيل

الرئيس نيوز

المسماري يكشف تفاصيل تورط قطر وتركيا في الأزمة الليبية

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ظريف: سوف أبلغ رسميا موجيريني بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتنا النووية

«الأعلى للإعلام»: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات صاحبة الحق

منوعات

لهذه الأسباب.. تم سحب كتاب "هارى بوتر" فى أمريكا

16 أكتوبر.. انطلاق معرض أبوظبى للقوارب 2019

تعرف على أضرار سماعات الأذن

دراسة: الهواتف تصيب النساء بآلام الرقبة

كشكول

غلق باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية

"عبد التواب": الاستعانة بمعلمي المدارس الرسمية بالقاهرة لسد العجز بالتجريبات

محاضرات دينية بمدارس القاهرة للحث علي حب الوطن والحفاظ علي الممتلكات العامة

اجتماع لبحث سبل سد العجز بالمعلمين في مدارس ٦ أكتوبر

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

معلومات هامة عن لقاحات تطعيم الانفلونزا لهذا العام

ماذا قالت “الإسكان” عن انهيار عقار الإسكندرية؟

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق الغربية

مجازاة 11 فردًا من العاملين بمستشفى بلبيس المركزى

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
جمال طه
المراجعات الغربية لعلاقة الإخوان بالإرهاب
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل توقيع أعمال نهاد كرارة بكافيه بوكتشينو

برنامج "الإذاعى الصغير" بثقافة بورسعيد.. صور

"دور الشباب فى محو الأمية".. جلسة نقاشية بثقافة دهب

بالصور.. محاضرة بعنوان "الهجرة غير المشروعة" بثقافة الغربية

صفحتنا ع الفيس بوك