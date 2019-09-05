مدرب الأردن: حارس تايوان حرمنا من فوز عريض

عبر البلجيكي فيتال بوركلمانز، مدرب الأردن، عن سعادته بالفوز على تايوان بنتيجة 2-1، وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم 2022.



وقال بوركلمانز في المؤتمر الصحفي: "النشامى قدموا أداءً مثاليًا في الشوط الأول، قبل أن ينخفض الإيقاع تدريجيا".



وأكمل: "ظهرت بعض الأخطاء الفردية التي نسعى إلى تصويبها في المباريات القادمة".



أوضح: "جئنا إلى تايوان من أجل حصد النقاط الثلاث وقد حصلنا عليها، ونتطلع لتحسين بعض الجوانب مستقبلًا".



وأردف: "منتخب تايوان لديه حارس مرمى جيد وتصدى لأكثر من فرصة محققة وحرم المنتخب من تسجيل فوز عريض في المباراة".



وينتظر أن يعود وفد منتخب الأردن في الساعات المقبلة إلى عمان، على أن يستأنف تدريباته الأحد المقبل تأهبا لاستضافة منتخب باراجواي في مباراة ودية.