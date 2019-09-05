القبض على صاحب شركة سياحة متهم بالنصب على المواطنين بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط مستريح جديد بمركز قطور بعد أن نصب على عدد من الضحايا وهرب إلى طنطا.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد وليد فايد مدير مباحث الأموال العامة بالغربية، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين تفيد بقيام المدعو "السيد.م"، صاحب شركة سياحة مقيم قرية بوريج بالاشتراك مع شقيقة زوجته بالاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها فعلى الفور تم عمل التحريات التى تثبت صحة الواقعة وتم ضبطه بأحد الفنادق بطنطا.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة.