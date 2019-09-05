الرجوب: الفوز التاريخي على أوزباكستان دفعة قوية بالتصفيات

هنأ اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، منتخب بلاده بالفوز المهم الذي حققه اليوم الخميس، على أوزباكستان 2-0، بملعب الشهيد فيصل الحسيني في الرام.



والتقى المنتخبان لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.



وأعرب الرجوب عن فخره بهذا الفوز، مؤكدا أن هذه النتيجة أسعدت الشعب الفلسطيني الذي يعاني جرّاء ممارسات الاحتلال الذي يسعى لتدمير الرياضة الفلسطينية، ومنع أي محاولة للنهوض بها ووصولها إلى العالمية.



وأشار إلى أن هذا اللقاء التاريخي يعتبر الانطلاقة الأولى للفدائي في التصفيات، مؤكدا أن حصد النقاط الثلاث وتصدر المجموعة سيمنح المنتخب دفعة قوية في المباريات القادمة، خاصة المواجهة أمام سنغافورة في 10 سبتمبر الجاري.



وثمّن الرجوب جهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري، الذين عملوا بأقصى طاقتهم لتحقيق الفوز، مشددا على أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود هذا الطاقم.