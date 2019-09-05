حفل افتتاح مبهر لمونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

أقيمت احتفالية مبهرة في الصالة المغطاة لاستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عامًا.



حضر حفل الافتتاح، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري، بجانب وفود 24 منتخبًا يشاركون في البطولة وسفراء هذه الدول.



وقامت المصرية نسمة محجوب بإحياء الحفل، بأغنيتين بالإنجليزية "we are champios" وباللغة العربية بعنوان" مصر بلد السلام"، كما شهد الحفل فقرات استعراضية تعبر عن التراث الفرعوني.



وافتتح أشرف صبحي البطولة، وألقى كلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة على أرض مصر، كما ألقى أحمد عبد الدايم رئيس اتحاد الطائرة كلمة أعلن خلالها الترحيب بكل الوفود المشاركة.



ويقام لقاء الافتتاح بالبطولة بين مصر وبورتريكو مساء اليوم.



وتضم المجموعة الأولى فى البطولة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مصر والبرازيل والصين والكاميرون وبورتريكو



وتقام المجموعة الثانية أيضًا بالإسماعيلية، وتضم كندا وإيطاليا وكوريا والمكسيك وأمريكا.



وتقام المجموعة الثالثة باستاد القاهرة وتضم الأرجنتين وبيلاروسيا ورومانيا وروسيا وتايلاند، وأيضًا المجموعة الرابعة وتضم بلغاريا والكونغو واليابان وبيرو وتركيا.