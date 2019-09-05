الحامدي: الإسلام السياسي والليبراليون عاثوا فسادا في ليبيا

قال عمر الحامدي، أمين عام المجلس القومي للثقافة العربية، إن الإسلام السياسي والليبراليون عاثوا فسادا في ليبيا.



وتابع الحامدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ثورة الفاتح في ليبيا قادت وطورت المشروع القومي العربي الذي دشنه جمال عبد الناصر واستقطبت عداء القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية وهو ما حملها الكثير والكثير مثل العدوان الأمريكي في عام 1986 ثم الحصار الاقتصادي والعديد من المشاكل الأخيرة.



وكشف عمر الحامدي، أمين عام المجلس القومي للثقافة العربية، أن من تعاون مع الغرب هما الليبراليين والإسلام السياسي وتجاوزا كل الأعراف ونسوا أنهم جزء من الشعب الليبي وقتلوا واعتقلوا الليبيين ولم يسمعوا إلى صوت العقل.



وأشار أمين عام المجلس القومي للثقافة العربية، إلى أن الليبراليين وأصحاب الإسلام السياسي اعتبروا الشعب الليبي غنيمة.

