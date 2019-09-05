القائمة الكاملة لوزراء حكومة السودان الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، رسميا، تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل بناء على المرسوم الدستوري الصادر من رئيس مجلس السيادة، باستثناء وزارتي الثروة الحيوانية والسمكية والبنى التحتية، حيث سيتم تعيينهم لاحقا.



وتضمنت القائمة الكاملة للوزراء في حكومة حمدوك التالي:

1- رئاسة الوزراء: عبدالله حمدوك

2- وزير شئون مجلس الوزراء: عمر منيس

3 – وزيرة الخارجية: أسماء محمد عبدالله

4 – وزير المالية: إبراهيم البدوي

5- وزير التربية والتعليم: محمد الأمين التوم

6- وزير الصحة: كرم علي التوم

7 - وزير الصناعة والتجارة: مدني عباس مدني

‏8 – وزير الطاقة والتعدين: عادل إبراهيم

9 - وزير الري والموارد المائية: ياسر عباس

10 – وزير الزراعة: عيسي عثمان شريف

11- وزير الدفاع: جمال عمر

12- وزير الداخلية: إدريس الطريفي

13- وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية: لينا الشيخ

14- وزير العدل: نصرالدين عبدالباري

15- وزير الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

16- وزيرة التعليم العالي: انتصار الزين صغيرون

‏17- وزير الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح

18- وزير الأوقاف: نصرالدين مفرح

19- وزير الحكم الاتحادي: يوسف آدم الضي