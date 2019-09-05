رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل أول حكومة منذ عزل البشير

أعلن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك اليوم تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس

السابق عمر البشير في أبريل.



وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.



وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا، وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.