أول سيدة تتولى الخارجية.. تعرف على تشكيل الحكومة السودانية

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، رسميا، تشكيل الحكومة الجديدة وشملت تعيين سياسيين ودبلوماسيين بارزين من بينهم "أسماء محمد عبدالله" أول سيدة تتولى منصب وزيرة الخارجية بالبلاد.



كما أعلن عبدالله حمدوك في مؤتمر صحفي مساء اليوم من العاصمة الخرطوم، تعيين محمد الأمين التوم وزيرًا للتعليم، وتعيين عمر مانيس وزيرًا لشئون مجلس الوزراء فيما عين مدني عباس وزيرًا للتجارة والصناعة.



وضمت التشكيلة الجديدة تعيين انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي وتعيين فيصل محمد صالح وزيرًا للإعلام، وتعيين الفريق أول جمال عمر وزيرًا للدفاع، وتعيين إدريس الطريفي وزيرًا للداخلية، وذلك بالاتفاق مع المجلس العسكري.



وكشف حمدوك عن أن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة.



وشدد رئيس الوزراء الجديد على أن هناك ظروفا مواتية لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام.