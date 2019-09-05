مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارتين، بالقرب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف مكان الحادث ونقل المصابين والمتوفين لمستشفى الداخلة العام.



وتلقي اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا، يفيد بتصادم سيارتين بطريق اسمنت - بلاط ووفاة 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة، حنان أحمد محمد، ٤٥ سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، مروان محمد عمر، (٩ سنوات)، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أحمد محمد سيد، ٥٥ عام، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمد أحمد محمد، ١٣ سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى، عمر محمد عمر، ٩ سنوات، اشتباه كسر بالفك ونزيف بالمخ، و3 حالات وفاة هم، سميرة سالم مبروك، ٧٠ عام، محمد كامل مجاهد، ٤٦ عام، روجينا محمد كامل ٧ سنوات، وجميعهم من مركز بلاط في الوادي الجديد، وتم تحرير محسر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمعرفة أسباب الحادث.