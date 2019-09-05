%53 من الأمريكيين يخشون فقدان وظائفهم (فيديو)

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "جلوب" للأبحاث أن 53% من الأمريكيين يرون أن التطور التقني بات يهدد وظائف، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن غالبية المشاركين في الاستطلاع أبدوا تخوفهم من زيادة الاعتماد على التطبيقات والآليات التي تقلّصت فرص العمل.



وتابع تقرير الغد، أنه بحسب رأي الكثير من الخبراء، فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد منظومة جديدة يتم فيها استخدام العنصرين البشري والتقني معًا، خاصة أن تلك التكنولوجيا الحديثة تخلق إحساسًا بالخسارة في مكان العمل بالنسبة للإنسان، لافتا إلى أن هناك العديد من الوظائف التي فقدها العنصر البشري مثل محصل الدفع النقدي في المراكز التجارية وحراس الأمن ومستقبلي الطلبات المنزلية والسحب والإيداع في المصارف وحجوزات الطيران والفنادق، إذ تم استبدال الانسان فيها بمواقع وتطبيقات تقوم بمهامه ولا تكلف أصحاب المال والأعمال شيئا.



وأضاف التقرير، أن هناك بين الجيل الجديد من يرى أن الإنترنت ساهم في توفير فرص عمل جديدة واستبدل وظائف تقليدية بأخرى تقنية، وأنه يجب على الإنسان تعلم مهارات جديدة إذا أراد الحصول على هذه الفرص، وأظهرت دراسة جرت في مدينة سان فرانسسكو الأمريكية أن 67% من المشاركين بها يرون أنه لا داعي للخوف من تلك التقنية الحديثة، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة، وأبدوا تفاؤلا انطلاقا من فكرة أنه لا غنى للتكنولوجيا عن الإنسان.

