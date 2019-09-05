اهتزازات داخل البيت الأبيض وراء تأجيل إعلان خطة السلام

أفاد مراسل قناة الغد في واشنطن، خالد خيري، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، أعلن أنه سيستقيل بعد إعلان واشنطن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن خطة السلام التي يقول البيت الأبيض إنه أعدها اكتملت تمامًا باكتمال مدة توظيف جرينبلات.



وتابع مراسل الغد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثنى على ما وصفه بـجهود جرينبلات في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أن "جرينبلات" سيتجه للعمل في القطاع الخاص كما كان في السابق، متابعا أن التسريبات الواردة من البيت الأبيض تشير إلى أن هناك مشكلات بين "جرينبلات" وبين مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، فيما يتعلق بمن يقود خطة السلام.



وأكد خيري، أن هناك مشكلات داخل الإدارة الأمريكية على إثرها تم تعطيل الإعلان عن خطة السلام أكثر من مرة، وليس فقط بسبب الانتخابات الإسرائيلية كما أعلن البيت الأبيض، إلا أن هناك ما وصفه بـاهتزازات داخلية بالبيت الأبيض أدت إلى استقالة عدد كبير من أركان الإدارة الأمريكية ويعقبهم آلان جرينبلات.



وأوضح مراسل الغد، أن تعيين "جرينبلات" في هذا المنصب كان مخصصا لخطة السلام بشكل خاص، وبالتالي انتهاء العمل في خطة السلام يعني انتهاء مهمة جرينبلات في البيت الأبيض.



