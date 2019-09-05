محاضرة عن"التكافل الاجتماعي"بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع السويس، حيث عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس مناقشة كتاب بعنوان "الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة" تأليف الكاتب محمد علي أحمد، وتحت إشراف مسئول النشاط، كما عقدت مكتبة الطفل بالقصر ‎محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الاجتماعى‎" تحت إشراف مسئولة النشاط التي تحدثت عن معنى التكافل الاجتماعي، الذي يتضامن أبناء المجتمع في مساندتهم لبعض، سواء كانوا أفرادا أو جماعات صغيرة وكبيرة، رجالا ونساء، حكاما أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية دوافعها إيمانية نبيلة تهدف إلى غاية كريمة تنتهى إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع كرعاية اليتيم من مأكل ومشرب ودواء وكساء وتعليم.



وأقيمت ورشة فنية ببيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي تحت إشراف مسئول النشاط، بينما أقامت مكتبة الشرطة الفرعية بدار أيتام الأمل محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" تحت إشراف مسئولة النشاط التي تحدثت عن أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بوجه عام والطفل بوجه خاص، جميعها حقوق تدور بنودها وموادها حول القضاء على مثلث الفقر والجهل والمرض، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية الجسدية والنفسية التي تحفظ للإنسان حياته وتدعمه لكي يصبح إنسانا إيجابيا صالحا نافعا لبلده أولًا وللعالم وللأسرة البشرية ثانيًا.