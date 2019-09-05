الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرة عن"التكافل الاجتماعي"بثقافة السويس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:15 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
آلاء حسن
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع السويس، حيث عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس مناقشة كتاب بعنوان "الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة" تأليف الكاتب محمد علي أحمد، وتحت إشراف مسئول النشاط، كما عقدت مكتبة الطفل بالقصر ‎محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الاجتماعى‎" تحت إشراف مسئولة النشاط التي تحدثت عن معنى التكافل الاجتماعي، الذي يتضامن أبناء المجتمع في مساندتهم لبعض، سواء كانوا أفرادا أو جماعات صغيرة وكبيرة، رجالا ونساء، حكاما أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية دوافعها إيمانية نبيلة تهدف إلى غاية كريمة تنتهى إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع كرعاية اليتيم من مأكل ومشرب ودواء وكساء وتعليم.

وأقيمت ورشة فنية ببيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي تحت إشراف مسئول النشاط، بينما أقامت مكتبة الشرطة الفرعية بدار أيتام الأمل محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" تحت إشراف مسئولة النشاط التي تحدثت عن أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بوجه عام والطفل بوجه خاص، جميعها حقوق تدور بنودها وموادها حول القضاء على مثلث الفقر والجهل والمرض، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية الجسدية والنفسية التي تحفظ للإنسان حياته وتدعمه لكي يصبح إنسانا إيجابيا صالحا نافعا لبلده أولًا وللعالم وللأسرة البشرية ثانيًا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إحالة مخرج فيلم "خيال مآتة" للمحاكمة العاجلة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مدرب الزمالك الجديد

منذ يوم

حسام حبيب يوضح حقيقة سفر شيرين عبدالوهاب لإنجاب طفلها الأول في أمريكا

منذ يومين

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

ads

الصور

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

مصطفى بكري يكشف تفاصيل التحقيق في قضية خلية الكويت

سر إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجى فى الكويت

أيام زمان

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

الصحة

دراسة جديدة: "الفطر" أفضل وقاية لسرطان البروستاتا

دراسة تنفي شائعة أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة

في الدول الغنية.. السرطان هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة

الغذاء العالمي و"الفاو": تراجع الإنتاج الزراعي في 3 دول إفريقية

الرئيس نيوز

بالأسماء.. "حمدوك" يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية

"الإدريسي" يكشف: مميزات زيادة "الاحتياطي النقدي" للاقتصاد المصري

بالصور| قصة توسعة المسجد النبوي على يد مهندس مصري في الخمسينيات

محامي هشام عشماوي يتوقع الحكم عليه بـ"الإعدام"

منوعات

التغير المناخي يؤثر سلبًا على الصحة النفسية

سيارة "بوجاتي" الجديدة تسجل سرعة غير مسبوقة

دراسة تكشف تراجع الفارق الزمن بين كل طراز تطرحه فيرارى

استطلاع: 1 من بين 3 أشخاص من الشباب يتعرض للتنمر على الإنترنت

كشكول

محاضرات دينية بمدارس القاهرة للحث علي حب الوطن والحفاظ علي الممتلكات العامة

اجتماع لبحث سبل سد العجز بالمعلمين في مدارس ٦ أكتوبر

جامعة المنيا تحصد 18 ميدالية في أسبوع متحدي الإعاقة الثاني

"تعليم الإسكندرية" تستقبل 1237 طالبًا بلجنة الدمج

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب بالجيزة

“صحة الحيوان” ينظم دورة تدريبية عن مشاكل الأسماك

فحص 278 ألفا و595 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

“البيئة” تتابع حرق قش الأرز للحد من تلوث الهواء

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
جمال طه
المراجعات الغربية لعلاقة الإخوان بالإرهاب
المزيد

الثقافة

بالصور.. افتتاح معرض "المسرح فى صورة"

محاضرة عن"التكافل الاجتماعي"بثقافة السويس

ثقافة الغربية تناقش "العلاقة بين الأدب والتنمية البشرية"

ورش فنية ومسابقات متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

صفحتنا ع الفيس بوك