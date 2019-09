أول تعليق لعاصي الحلاني بعد انضمامه لبرنامج The Voice Kids

علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على انضمانه إلى برنامج The Voice Kids، مؤكدًا أنها تجربة حلوة وأنه يحب "الفويس" بكل حالته.



وقال عاصي الحلاني خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: "برنامج The Voice Kids به حالة فرح دائمة وكل من يغني تجده قريب للقلب وتشعر تجاهه بإحساس مختلف عن The Voice".



وعن الاختلاف بين البرنامجين، قال إن الوضع حساس جدًا بالنسبة للأطفال وإذا أردت أن تعطي ملاحظات لشخص كبير بالعمر يتقبل ويستوعب وذلك يختلف عن الطفل حتى لا نجرحه أو ندمر طموحه وهذا أكيد له خصوصيته.