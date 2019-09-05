"اتحاد الصناعات": الحكومة لا تسعى إلى الربح في الإسكان الاجتماعي

قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص لم ينظر إلى شريحة محدودي الدخل ولا يستطيع منافسة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تسعى إلى الربح في مشروع الإسكان الاجتماعي.



وأضاف وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة المصرية تدعم الوحدات السكنية التي تتولى إنشائها في مشروع الإسكان الاجتماعي، متابعا، "إذا لم تكن الدولة المصرية قد تكبدت خسائر في مشروع الإسكان الاجتماعي فهي بالطبع لا تحقق مكاسب".



وأوضح أن الدولة المصرية تحمل على عاتقها دور مجتمعي يتمثل في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن أرقام الوحدات السكنية التي حققتها الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي غير مسبوقة.

