برلماني ليبي: قطر وتركيا تسعيان لتمزيق النسيج الليبي بالجنوب

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، إن العالم الغربي يحاول طمس الهوية العربية، مشيرًا إلى أنه منذ دعم جماعة الإخوان للوصول للسلطة، سعوا لطمس الهوية، وغيروا أسماء بعض الشوارع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطر وتركيا يدعمان مليشيات بجنوب ليبيا، لتمزيق النسيج الليبي، وتغيير ديمجرافيته، وهويته.



ولفت إلى أن الجنوب الليبي يتكون من أعراق عربية وأمازيغية وتبوية، لكن هناك مشروعا استراتيجيا يعصف يسعى لتمزيق النسيج الليبي، ليصبح تحت المظلة التبوية.



ووجه السعيدي، الشكر لمصر لدورها في استرداد ليبيا بفضل الجيش العربي الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

