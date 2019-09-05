الأنبا رافائيل يشارك بفعاليات مؤتمر الشباب

شارك الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، بفعاليات المؤتمر الـ13 للشباب الجامعي، بدير السيدة العذراء ببياض.



وترأس فعاليات المؤتمر الأنبا غبريال، أسقف عام إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، والقمص دانيال ماهر، راعى الدير، كما شارك عدد غفير من الكهنة ومئات من الشباب الجامعى.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 ايام.

