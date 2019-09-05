ثقافة الغربية تناقش "العلاقة بين الأدب والتنمية البشرية"

أكد قصر ثقافة المحلة الكبرى، خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالغربية بعنوان "الأدب والتنمية البشرية"، ضرورة أن يمتلك الأديب والمفكر عناصر التنمية البشرية والقدرة على التأثير لتكون له بصمة واضحة على المتلقين والدارسين، حيث تناولت الدكتورة سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس ومحاضر التنمية البشرية التعريف بمصطلح الحضارة على أنها حزمة من المعتقدات والأفكار والقيم والتقاليد والفنون والسلوكيات التي يحصل عليها فرد ما في مجتمع ما.



وتابعت أستاذ المناهج وطرق التدريس حديثها بتعريف الأدب بأنه نوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر الإنسانية التي تجول بخاطر الكاتب معبرة عن أفكاره وآرائه وخبراته الحياتية، سواء أكانت كتابات نثرية أو شعرية أو غيرها من أشكال الفنون المختلفة، وأضافت أن الأدب هو نتاج فكري يشكل مجموعة الحضارة الفكرية واللغوية لأمة من الأمم وانعكاس حقيقي لثقافتها، فيما أشارت إلى أن مفهوم التنمية البشرية عبارة عن عملية تهدف إلى زيادة كمية الخيارات المتاحة من أجل زيادة المهارات والمؤهلات البشرية.



ودعت جاهين جميع المهتمين بالشأن الثقافي والفني إلى ضرورة إعادة اكتشاف وصياغة الشخصية المصرية عن طريق العودة إلى القراءة والإطلاع بالشكل الذي يجذب الشباب، مع مراعاة أبعاد ونمط التنمية البشرية أمثال أحمد خالد وأحمد مراد.