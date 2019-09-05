"الأعلى للإعلام" يحدد الجهات التى يحق لها تأجير واستيراد أجهزة الـ sng

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، حظر قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة الـ sng وأجهزة البث الآخرى إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في مصر، وهي، مدينة الإنتاج الإعلامى، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركة ANA.

وأكد المجلس، فى بيان له، أن المخالفين لهذا القرار سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.