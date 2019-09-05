برلماني يناشد محافظ الغربية بإلغاء الغرامات على مركبات الـ"توك توك"

ناشد النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، محافظ الشرقية، بإلغاء الغرامات على ملاك "التوك توك"، قائلًا: إن كان 5% من سائقي التوك توك تسببوا في مشكلات، فإن 95% من سائقي التوك توك، يعتبرونه وسيلة لأكل العيش، وفتح بيوتهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قرار رئيس مجلس الوزراء باستبدال التوك توك، بسيارات "ميني فان"، تعمل بالغاز، قرار سليم، مردفًا: "نتمنى إلغاء الغرامة لحين تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء".

