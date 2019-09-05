أمجد حسنين: معدل طلب الطبقة المتوسطة للوحدات السكنية يتزايد بنسبة 15% سنويا

قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انعدام المشتري العقاري، متابعا، «في الشرائح الفاخرة دائمًا ما يتواجد المشتري والوحدة، إلا أن المشكلة هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بعد التعويم».



وأضاف وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه لا بد من تفعيل دور التمويل العقاري والذي تقوم به البنوك المصرية حيث تساعد المشتري على شراء الوحدة السكنية التي يحلم بها.



وأوضح أن معدل طلب الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للوحدات السكنية يتزايد بنسبة 15% كل عام.

