البابا تواضروس يستقبل أسقفي السودان والخرطوم

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان، والأنبا إيليا أسقف الخرطوم، في المقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



واطمأن البابا تواضروس الثانى، خلال اللقاء على أحوال الكنيسة والخدمة في السودان والخرطوم.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت 22 بقداسات عيد العذراء في مارمرقس بمحافظة المنيا.

