النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة منذ قليل، تشريح جثمان عبدالله محمد مرسي العياط، لتحديد أسباب الوفاة بعد وفاته أمس إثر أزمة قلبية.



واصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة وقسم الهرم الجثمان إلى مشرحة زينهم وسط حراسة أمنية مشددة لتنفيذ قرار النيابة بالتشريح، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول سبب الوفاة ومضاهاتها بالتقرير الأولي الصادر من مستشفى الواحة بحدائق الأهرام التي سجلت ساعة الوفاة بعد توقف بعضلة القلب، وتحديد سبب حدوث الوفاة، وما إذا كان نتيجة تعاطي أدوية أو عقاقير طبية من عدمه.

