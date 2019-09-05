ورش فنية ومسابقات متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، حيث شاركت شعبية سوهاج للفنون الشعبية بفقراتها الاستعراضية بقياده الفنان محمد الرز بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض فيلم سينما الأطفال بعنوان "حكاية سمكة" بمسرح القصر، ونفذ بيت ثقافة العسيرات ورشة فن تشكيلى لرسوم الأطفال، بينما نظم بيت ثقافة المراغة يوما ترفيهيا تضمن قراءة حرة للأطفال، إلى جانب بعض الألعاب والمسابقات.



وأعد بيت ثقافة طما احتفالا بالعام الهجرى الجديد، تضمن محاضرة تحت عنوان "الدروس المستفادة من هجرة النبى الكريم" حاضرها فضيلة الشيخ جمال محمد، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا سباقا للمعلومات، وعقد قصر ثقافة طهطا ندوة بعنوان "سوهاج وآثارها" حاضرها رشدي محمد على مسرح القصر، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة الفن التشكيلي لتعليم الرسم للهواة من الأطفال ببيت ثقافة بني حميل.