"انتحار معلن" في مهرجان المسرح التجريبي

يستعد المخرج مازن الغرباوي للمشاركة في الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي بمسرحية "انتحار معلن"، في أول مشاركة رسمية لها بعد عرضها الناجح على مسرح الحمرا بتونس، حيث من المقرر عرض العمل ضمن أيام المهرجان يومي 13، 14 سبتمبر الجاري على مسرح الغد في السابعة مساء.



تدور أحداث العمل حول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf، بكل ما عاشته في حياتها من مآسي، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، حيث تعرضت فرجينيا للعديد من المواقف الحياتية الصعبة كفقدانها كل من تحبهم أمها وأختها وأخيها ووالدها، وتعرضها لعنصرية ذكورية جعلتها تكره الرجال، باستثناء زوجها الذي أحبته وأحبها حتى أنها لم تكن تستطيع الانتحار دون أن تعترف له بحبها وتقديرها لما فعله معها من معروف.



"انتحار معلن" مونودراما من تأليف الدكتور سامي الجمعان من السعودية وبطولة مني التلمودي من تونس، وإخراج مازن الغرباوي من مصر.