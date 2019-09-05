«إزاى تكون إيجابى».. ندوة بمكتبة المستقبل العامة

تعقد مكتبة المستقبل العامة، ندوة تحت عنوان «إزاي تكون إيجابي»، بحضور الدكتور إبرام رفعت أخصائي الصحة النفسية، بمقر المكتبة بشارع جسر السويس، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.



جدير بالذكر أن مكتبة المستقبل تضم العديد من الأقسام (مكتبة طفل- مكتبة عامة- مركز كمبيوتر ولغات- مسرح روماني- قاعة ندوات وسينما- قاعة فنون تشكيلية- ورش أعمال فنية- قاعات اجتماعات).