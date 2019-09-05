بريطانيا تحذر إيران من تنفيذ خطة التخلي عن الاتفاق النووي

أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ حيال خطة إيران لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان مساء اليوم، إن "الخطة الإيرانية مثيرة للخيبة لأنها تأتي في وقت تعمل فيه أطراف دولية على خفض التوتر مع طهران"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أعلن في وقت سابق اليوم عن أن طهران ستبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا خلال الساعات المقبلة بقرار خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق أنه من الضروري عدم وجود أي عمل يمثل إشارة سيئة من قبل إيران لأن ذلك قد يضر بجهود وقف التصعيد، وذلك تعليقا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني خفض إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

