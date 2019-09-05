مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط يستقيل بعد إعلان خطته

قال مسئولون اليوم، إن إنجيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام في الشرق الأوسط، يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف المسؤولون أن جرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي.



وقاد جرينبلات وجاريد كوشنر، المستشار البارز في البيت الأبيض، إضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان جهود الخروج بخطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقضوا فترة ولاية ترامب الرئاسية بأكملها في العمل على تلك الخطة.