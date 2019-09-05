"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

رد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على الشائعات التي نشرت خلال الأيام الماضية حول انخفاض درجات الحرارة، وسقوط السيول على البلاد وبالتحديد اليوم الخميس، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس"، مع الإعلامية إيمان سليم، والمذاع عبر فضائية "المحور": "كذبت الشائعة قبل يومين، وقلت إن اليوم سترتفع درجات الحرارة درجة أو اثنتين على شمال البلاد وهذا ما حدث اليوم فعلًا".



وتابع، نستعد لاستقبال فصل الخريف، والأعراض التي تم تداولها هي سمات فصل الربيع من انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار والتي قد تصل للسيول، وهذه صفات فصل كامل وليس شهر سبتمبر فقط.



وأكد أن هيئة الأرصاد ستصدر بيانا تحذيريا يوم الأحد لكي تبدأ الجهات المختصة في الأماكن المحاطة بالجبال بتطهير مقرات السيول، وقبل سقوط الأمطار بـ72 ساعة تقريبا نعلن عن الأمر.



وعن توقع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قال: "يتوقع نزول تدريجي لدرجات الحرارة ما بين 32 و34 والأسبوع المقبل سيشهد جوا معتدلا وخاليا من التقلبات مع توقع وجود الشبورة في الساعات الأولى ولكنها بسيطة".



